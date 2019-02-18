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ساويرس يتراجع عن تصريحاته بشأن الاستثمار في السعودية

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ونقلت قناة "العربية" عن ساويرس قوله بأنه "لا مانع لديه من الاستثمار في بعد اكتمال منظومة القوانين والتشريعات اللازمة للاستثمار من وجهة نظره، وذلك بعد أن أثار موجة من الانتقادات بتصريحاته حول الاستثمار في السعودية".

© AP Photo / Hassan Ammar

وأضاف رجل الأعمال المصري، في مقابلة أجراها مع القناة السعودية: "سأستثمر في السعودية وننتظر المزيد من القوانين"، لافتا إلى أن قوانين وتشريعات الاستثمار في السعودية بدأت بالتشكل ونحتاج للمزيد، وشدد على أن توعية المستثمرين بتغيرات البيئة الاستثمارية في السعودية أمر مهم.

وكان ساويرس قد صرح في مقابلة مع قناة "CNBC" أذيعت، الثلاثاء الماضي، بأنه لن يستثمر في السعودية لأسباب متعلقة بعدم ثقته في قوانين المملكة ومخاوفه بشأن حقوق الإنسان هناك، وعندما سأله المحاور بشكل مباشر هل تفكر في الاستثمار في السعودية، رد: "لا. لا أرغب".

وأضاف ساويرس الذي يشارك حاليا في مؤتمر اقتصادي بأبو ظبي: "أستطيع أن أستثمر في أي مكان في العالم، فلماذا أذهب إلى مكان لست مقتنعا بوجود سيادة القانون والنظام فيه. ولا توجد هناك ديمقراطية حقيقية، ولا يكون الناس أحرارا".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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