رئيس الوزراء المصري يؤكد أهمية عودة الجماهير لحضور مباريات كأس أفريقيا

وترأس مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم؛ لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة. بحسب بيان مجلس الوزراء الذي نشرته وسائل إعلام مصرية.

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ونقل البيان عن مدبولي قوله خلال الاجتماع "من المهم استعادة الزخم المرتبط بهذه البطولات"، في إشارة منه إلى الحضور الجماهيري القوي خلال الدورات التي سبق لمصر تنظيمها، وفقا للبيان.

وأضاف مدبولي: "هناك لجان كثيرة تعمل على هذا الملف منها؛ اللجنة التنفيذية، واللجنة المٌنظمة برئاسة رئيس اتحاد الكرة، وهدف اللجنة العليا هو التنسيق بين الوزارات، والجهات المختلفة، وكذا إدارة النواحي الاقتصادية والعوائد غير المباشرة للبطولة، سواء فيما يتعلق بالعائد السياحي، أو الترويج والتسويق بوجه عام".

وحضر اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنظيم البطولة الأفريقية عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "الهدف من اللقاء هو التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، نظراً لكونه حدثا مهما للغاية يساعد في التسويق الجيد للدولة المصرية، خاصة أنه يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي" بحسب البيان.

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وتابع مدبولي: "تنظيم مثل هذه البطولات، بصفة عامة، يكون فرصة للمحافظات التي تقام فيها المباريات لتطوير المناطق التي تتواجد بها الملاعب ورفع كفاءتها، مؤكداً على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد، وأن يتم التنسيق بين مختلف الجهات".

وكلف مدبولي وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة لزيارة المعالم السياحية، كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى سواء في مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، وكذا العمل على زيادة سرعة الإنترنت في محيط ملاعب المباريات، وفقا للبيان.

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وأكد رئيس الوزراء على ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وما يخص إصابات الملاعب، وكذا الاستعدادات لمواجهة أي مرضى أو مصابين بوجه عام، مشددا على ضرورة تواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، علاوة على ضرورة الاستعداد الأمني وتنظيم عملية الدخول والخروج.

ووجه رئيس الوزراء المصري بالعمل على سرعة استخراج التأشيرات للوفود الرياضية، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية.

من جهته، استعرض وزير الشباب والرياضة بنود الموازنة التقديرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شملت تكلفة وإيرادات البث الإذاعي، وتكلفة تجهيز الملاعب، والإيرادات المتوقعة منها، فضلاً عن الإيرادات المتوقعة سواء المباشرة وغير المباشرة.

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وبحسب البيان: "استعرض وزير الشباب والرياضة جهود الوزارة للعمل على تأهيل وتطوير الاستادات المصرية قبل استضافة البطولة مثل استاد القاهرة الدولي، واستاد بورسعيد، واستاد السويس، واستاد الأسكندرية، واستاد الإسماعيلية، واستاد السلام، كما تم استعراض نظام التذاكر المقترح للبطولة".

فيما أكد وزير الكهرباء "تشكيل فرق عمل وطوارئ ستكون جاهزة على مدار البطولة، والتأكد من صلاحية كافة المغذيات، ولوحات التوزيع والمحولات كما تتم أعمال الصيانة اللازمة لها".

وأعلن "كاف" فوز مصر بحق استضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، على حساب جنوب أفريقيا، عقب اجتماع لجنته التنفيذية، في مطلع كانون الثاني/يناير الفائت، في داكار، بعد نيل مصر أصوات دعم 16 اتحادا من أصل 18.

ويأمل مراقبون في أن يعيد تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 النشاط للملاعب المصرية من جديد، بعد نحو 5 سنوات من حظر حضور الجماهير لأسباب أمنية على خلفية وقوع أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى خلال مباريات سابقة.

ووافقت الحكومة المصرية، في آب/أغسطس الماضي، على عودة مشجعي كرة القدم لحضور المباريات بدءا من أيلول/سبتمبر 2018، بشكل تدريجي.