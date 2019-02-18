القوات المسلحة الإيرانية تهدد بالتدخل العسكري الفوري في باكستان

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© AP Photo / Vahid Salemi
وأضاف أن "باكستان تتحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن حدودها وتطهير أراضيها المجاورة مع إيران من لوث الجماعات الإرهابية".
وتابع: "تم إنشاء قواعد سرية وشبه سرية من قبل الجماعات الإرهابية في باكستان، وجري تدريبها وتجهيزها وتنظيمها من قبل السعودية والإمارات لخلق حالة من عدم الأمن والاستقرار داخل إيران".
وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية إن "المحادثات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين، بدأت بشكل جدي بعد الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا، حيث جاء فريق من المسؤولين إلي إيران، وتتواصل المحادثات مع القيادة الباكستانية".
وأضاف باقري: "طلبنا من السلطات الباكستانية، إما تقوم هي بنفسها بتطهير مناطق تواجد الجماعات الإرهابية أو السماح للقوات الإيرانية بالدخول إلي الميدان ومواجهة هذه الجماعات".
وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن عناصر تابعة لما یسمی بـ"جيش العدل" استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، حافلة لكوادر الحرس الثوري على طريق زاهدان — خاش في قریة جانعلي بمحافظة سیستان وبلوجستان، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، اليوم الاثنين، اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة زاهدان، جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع باكستان،
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