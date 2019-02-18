الإمارات تتعاقد مع شركة روسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت"

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث، اليوم الاثنين، إن "الإمارات تتعاقد مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية، لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام كورنيت لصالح جهاز الصيانة العامة بقيمة 3.3 مليون دولار".
وأشار المتحدث إلى أن "القيمة الإجمالية للعقود مع الشركات الدولية بلغت 1.6 مليار دولار".
وأكد المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "وقعنا بالأمس عقدا لشراء منظومات صواريخ كورنيت بقيمة 146.9 مليون درهم [حوالي 40 مليون دولار أميركي]، واليوم تم التوقيع على عقد شراء قطع غيار لهذه المنظومات بقيمة 12 مليون درهم [3.3 مليون دولار]".
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