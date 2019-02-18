عضو سابق في "الأمة الكويتي": التطبيع مع إسرائيل شرعي

وأصدر عضو "مجلس الأمة" الكويتي السابق، الداعية السلفي عبد الرحمن الجيران، فتوى أجاز من خلالها "التطبيع مع إسرائيل"، وأثارت هذه الفتوى انتقادات وجدلا واسعا بعد أن ذكر حرفيا أن هذا التطبيع "حلال زلال شرعا".

​ويعمل الداعية الكويتي الجيران كعضو هيئة تدريسية في كلية التربية الأساسية، حيث أطلق على موقع "تويتر" عدة تغريدات تتلخص في أن "التطبيع مع إسرائيل لا يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس إذا توافقت الإرادات".

كما خصصت صحيفة "السياسة" الكويتية لقاء خاصا مع الداعية الجيران تحدث فيه عن الأحداث التاريخية والحالية فيما يخص دستور بلاده (الكويت) والتي لا تتعارض نهائيا مع مسألة التطبيع مع إسرائيل. مؤكدا أن "العقل والحكمة وقبلهما الشرع تقتضي أن نعقد صلحا مع اليهود، ولا مانع من التنازل عن بعض الحق لأجل محدد من أجل الصالح العام".

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وتحين الداعية السلفي في تغريداته الدعوة للتطبيع مستندا بذلك بحسب قوله: "لا مانع شرعا من الصلح مع اليهود وهذا ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية بعلمائها الكبار وحكامها وحكمائها ولا عبرة بشذوذ الإخوان المسلمين". على حد ما ذكره في إحدى التغريدات.

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وغرد الجيران أيضا: التطبيع مع إسرائيل لافرق بينه وبين المصالحة والمهادنة والموادعة والمحالفة والمعاقدة والعهد والأمان والسلم والميثاق وهذه مصطلحات جاءت بالقرآن ومؤداها واحد وهو السلام ورعاية الحرمات وكلها تكون في حال غلبة الكفار على المسلمين ومصر حرسها الله طبعت مع إسرائيل ولم يتغير شيء".