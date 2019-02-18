وضع حجر أساس طريقين يعززان الحركة التجارية نحو مقديشو

مقديشو / محمد أبتدون / الخليج 365
وضع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، الإثنين، حجر أساس مشروع تنفذه شركة تركية لبناء طريقين حيويين يربطان العاصمة مقديشو بمدينتي أفحوي وجوهر شمالي وجنوبي البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، شارك في مراسم وضع حجر الأساس كل من رئيس إقليم هرشبيلي عبدي حسن أواري ورئيس إقليم جنوب غرب الصومال عبدي حسن محمد.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة الفيدرالية وقعت اتفاقية مع شركة تركية (لم تذكر اسمها)، أواخر 2017 ، لبناء الطريقين اللذين سيربطان العاصمة بمدينة أفحوي (30 كلم جنوبا) ومدينة جوهر (90 كلم شمالا) شمالا صباح اليوم، بحضور وفد قطري من "صندوق قطر للتنمية".
ويمول الصندوق، الذي يعد الذراع الحكومية القطرية المعنية بتقديم المساعدات الخارجية، المشروع بكلفة مالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
وسيعزز المشروع حركة نقل البضائع والأفراد نحو مقديشو؛ ما قد ينعش اقتصاد الصومال الذي يكافح للتعافي من أثار الحرب الأهلية.
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