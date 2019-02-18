إطلاق خدمة جديدة لحجز وتحديد مواعيد زيارة السجناء إلكترونيًّا

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت عن إطلاق منصة «أبشر» خدمة جديدة لحجز مواعيد زيارة السجناء، موضحاً أن خدمة “حجز موعد لزيارة سجين” هي من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المديرية عبر منصة «أبشر» لتسهيل إجراءات المستفيدين الراغبين في زيارة نزيل قريب لهم.

وأكد، وفقاً لـ«عكاظ»، أن المديرية العامة للسجون قدمت خدمة “حجز موعد لزيارة سجين” حرصاً منها على أن تكون هذه الخدمة نوعية، حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى حسابه عبر منصة «أبشر» واختيار أيقونة المديرية العامة للسجون ويكمل إجراءات الطلب.

وبين أنه يشترط في هذه الخدمة أن يكون الزائر للنزيل قريباً من الدرجة الأولى حتى يستفيد من هذه الخدمة، وتتيح أيضاً للمستفيدين تحديد التاريخ والوقت الذي يرغب فيه بزيارة النزيل، كما أنها متاحة للرجال والنساء السعوديين وغير السعوديين في جميع سجون المملكة.

وقال: «جميع هذه الجهود المبذولة تهدف لتحقيق راحة النزلاء والنزيلات وأسرهم، وهي تأتي تنفيذاً للتوجيهات السديدة من وزير الداخلية، وبمتابعة مستمرة من قبل مدير عام السجون لمواكبة التحول التقني على الصعيد العام بالمملكة العربية السعودية».