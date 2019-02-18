“اشواق القحطاني” اول سيده في منصب قيادي بأمانة عسير

الخليج - حسن القبيسي

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قراراً يقضي بتعيين اشواق بنت حسين القحطاني مديراً للتدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير ، في اول منصب قيادي تشغله امرأة سعودية في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة وتحقيقاً لرؤية 2030.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، فقد تقرّر تعيين اشواق القحطاني في منصب مدير التدريب والتطوير بأمانة منطقة عسير .

الجدير بالذكر فإنه تم تكوين فريق نسائي مختص في هذه الادارة لمتابعة كافة الجوانب التدريبية والتطويرية في امانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها.