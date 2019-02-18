اتفاقية تعاون بين السعودية للصناعات العسكرية و”أل 3 تكنولوجيز”

الخليج - واس

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة “أل 3 تكنولوجيز” اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون داخل المملكة العربية السعودية في مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/IR وأنظمة المهام الخاصة.

وتسعى المذكرة الموقعة إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تسهم في تعزيز القدرات المحلية في الصناعات الجوية والدفاعية، وستُمكِّن الشركتين من العمل معاً من أجل تطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة، التي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلاً عن السعي إلى اقتناص الفرص الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الدكتور أندرياس شوير، أن مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع شركة أل 3 تكنولوجيز تأتي كجزءٍ من التزامنا بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، إذ نعمل بشكل وثيق لتطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة في السوق المحلية، إلى جانب إنشاء مركزٍ للتميز في هذه المجالات التقنية الجديدة, مشيراً إلى أنه وخلال السنوات العشر القادمة، نتوقع دعماً شاملاً لدورة حياة هذه التقنيات المتقدمة، بدءً من أعمال البحث والتطوير المستقلة، ووصولاً إلى الاستدامة في هذه المجالات الحيوية.

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من جهته قال نائب أول للرئيس والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية لشركة “أل 3 تكنولوجيز” ستيفن أوبراين :” يُعَد تأسيس هذه العلاقة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية جزءً مهماً من استراتيجية النمو التي نعتمدها على مستوى العالم, ومن خلال التعاون المثمر بين الطرفين, سنكون قادرين على توفير إمكانات الاستدامة والتدريب والتصنيع داخل المملكة العربية السعودية، بحيث نوسع دعمنا المقدم إلى الحكومة السعودية وقواتها المسلحة”.

وتركز المذكرة الموقعة بين شركة “أل 3 تكنولوجيز” والشركة السعودية للصناعات العسكرية على إنشاء مركز داخل المملكة لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات والحلول المتقدمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة حسب متطلبات العملاء.

وتُعَد “أل 3 تكنولوجيز” إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في الصناعات الداعمة لعمليات القوات المسلحة، إذ تعمل منذ أكثر من 43 عاماً في مجال تصميم وتصنيع أنظمة الاستشعار والتصوير والاستهداف متعددة الأغراض المراقبة والاستطلاع، وأنظمة الاتصالات والشبكات، والأنظمة الإلكترونية للأساطيل الجوية العسكرية والأمنية، والتجارية على مستوى العالم، وباعتبار امتداداً فورياً لهذه الصناعات، تعمل “أل 3 تكنولوجيز” بشكلٍ نشطٍ على تصميم وتكامل أنظمة مهام قابلة للتخصيص بشكل كامل للمركبات الجوية والبرية والسفن.