الثلاثاء…انطلاق الجولة 25 من #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للدرجة_الأولى

تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة والعشرون من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بخمس لقاءات.

يخرج الطائي صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، لمواجهة مضيفه المجزل العاشر بنفس عدد النقاط، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وعلى ملعبه يستضيف الوشم السابع عشر برصيد 26 نقطة، نظيره الكوكب السادس عشر بـ27 نقطة، بينما يلتقي العروبة التاسع عشر برصيد 22 نقطة مع ضيفه هجر الرابع عشر بـ30 نقطة.

ويستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، مباراة تجمع بين النهضة السادس بـ34 نقطة، وضيفه نجران الحادي عشر بنقطتين أقل.

ويلتقي الجيل الثالث عشر برصيد 32 نقطة مع ضيفه العين، الثامن عشر بـ25 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتستكمل لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، بخمس مباريات أخرى مساء غدٍ الأربعاء.

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وعلى ملعبه يلتقي الشعلة صاحب المركز العشرين برصيد 21 نقطة مع ضيفه ضمك ثالث الترتيب بـ41 نقطة.

ويستضيف الجبلين صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة، نظيره الخليج الخامس بـ36 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.

ويلتقي أبها المتصدر بـ43 نقطة مع ضيفه ووصيف الترتيب العدالة بنقطة واحدة أقل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وعلى ملعب نادي الفتح بالأحساء، يستضيف النجوم صاحب المركز التاسع بـ32 نقطة، نظيره الأنصار السابع بـ34 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة باللقاء الذي يجمع بين جدة رابع جدول الترتيب بـ38 نقطة، ومضيفه القيصومة الخامس عشر بـ28 نقطة، على ملعب نادي الباطن.