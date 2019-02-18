انت الان تتابع الإمارات لقطر: الأزمة حولتكم لدولة «القضية اليتيمة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، إن الأزمة مع قطر حولتها إلى «دولة القضية اليتيمة»، وأن قطر تحتاج إلى التخلي عما وصفه بـ«نرجسيتها» في بحثها عن حل، مضيفًا عبر حسابه على تويتر: «أن الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالأضرار بالدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم».
وأضاف قرقاش: «في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حل دربه واضح»، وفقًا لما ذكرته الـcnn. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن،
وأضاف قرقاش: «في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حل دربه واضح»، وفقًا لما ذكرته الـcnn.
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قد أكد أن بلاده ليس لديها أي مانع من بذل أي جهود لحل الأزمة مع الرباعي العربي الذي يضم الدول الخليجية الثلاث المقاطعة وهما السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر.
وأشار إلى أن الدوحة تدعو دائما للجلوس إلى طاولة الحوار، قائلًا خلال كلمة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، أمس الأحد، إن «قطر ليس عندها أي مانع من أي جهود لحل الأزمة الخليجية»، مضيفا «طالما نادت دول مجلس التعاون الخليجي للجلوس حول طاولة الحوار لحل هذه الأزمة». (التفاصيل)
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