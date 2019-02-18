فيديو| بـ20 مليار دولار.. تعرف علي نتائج زيارة بن سلمان لباكستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أبرم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأحد في باكستان في إطار جولة آسيوية تشمل الهند والصين، مجموعة اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار.

واستُقبل بن سلمان في قاعدة جوية قرب إسلام أباد بـ21 طلقة نارية تحية ولقي حفاوة كبيرة من طرف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش، وفُرش له السجاد الأحمر.

وقعت السعودية مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في باكستان، إضافة إلى مذكرات تفاهم، في بداية جولة آسيوية يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان وتشمل أيضا الهند والصين.

وشملت هذه الاتفاقيات عدة مجالات منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية ("واس").

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الاثنين إن الرئيس عارف ألفي سيقلد بن سلمان "وسام باكستان"، وهو أرفع وسام مدني في البلاد.

وشكر عمران خان لحليفته الرياض دعمها، قائلا إن "علاقات باكستان والسعودية بلغت مستوى غير مسبوق".

من جهتها أعلنت وكالة الأنباء السعودية ("واس") أن ولي العهد "استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان" خلال لقاء مع رئيس وزرائها، مضيفة أن الرجلين بحثا "آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد، إذ تتهم الهند وإيران إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين، فيما رفضت إسلام آباد الأحد ما أسمتها "الادعاءات العبثية" التي أطلقتها نيودلهي، مؤكدة رغبتها في "تطبيع العلاقات مع الهند".

وسيتوجه ولي العهد السعودي بعد باكستان إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.