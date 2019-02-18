الأمير محمد بن سلمان يلتقي كبار الشخصيات في إسلام آباد

اسماء السيد - يواصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار الشخصيات في ثاني أيام زيارته لباكستان التي بدأها الأحد في إطار جولته الآسيوية التي تشمل الهند والصين.

"الخليج 365" من الرياض: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

عبّر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء، عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

ونوه باهتمام المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي.

في سياق متصل، اجتمع الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.

المجالات الدفاعية

جرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى باكستان الأحد في إطار جولة آسيوية تشمل كلا من الهند والصين.

تهدف السعودية من خلال الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى تعميق العلاقة وترابطها التاريخي بين البلدين عبر حزمة من الشراكات والتعاون الاقتصادي الوثيق.

وقد وقعت السعودية وباكستان الأحد 7 اتفاقيات تعاون شملت قطاعات عدة بلغت قيمتها 20 مليار دولار. وأبرزت الصحف الباكستانية في صدر صفحاتها الزيارة التاريخية التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى إسلام آباد.

