الوحدة بعد الـ70.. 3 جرائم هزت المجتمع أبطالها مسنون يعيشون بمفردهم

3 حوادث في 24 ساعة شغلت الرأي العام، كان العامل المشترك فيها أن المجني عليهم تجاوزوا السبعين من أعمارهم، ويعانون الوحدة.

الأولى، كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغاً من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة مُسن كان يعمل مأمور ضرائب، ويقيم بمفرده، وتوجهت قوات الأمن على الفور إلى مكان البلاغ، وبدأت في معاينة الشقة، ومناقشة الجيران، فأكدوا أنَّه كان يهوى جمع القطط الضالة من الشارع وتربيتها في شقته الصغيرة، وحررت محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى هناك.

وكشفت المناظرة عن وجود آثار أسنان القطط واضحة في الجثة في وجه المجني عليه وساقه ويده، إذ تناولت القطط عينيه وأنفه، كما لاحظ فريق البحث والتحقيق تجمع أكثر من 20 قطة حول جثته، وكشفت المعاينة والتحقيقات عن نفوق قطة منهم، ورجّحت التحقيقات وفاتها متسممة من تناول أجزاء من جثة المتوفي.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المتوفي لبيان سبب وكيفية الوفاة، وأمرت بنقلها إلى مصلحة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه في الحادث.

وذكرت مصادر أمنية، إن أشقاء العجوز، تسلموا جثته، عقب انتهاء قطاع الطب الشرعي من تشريحها، تنفيذا لأمر النيابة العامة الصادر في هذا الصدد.

الثانية، كانت عندما تم العثور على سيدة عجوز داخل شقتها بشارع طناني المتفرع من شارع ترعة السواح بمنطقة إمبابة مذبوحة، وأبلغ الجيران عن تفاصيل الجريمة لقسم شرطة إمبابة، وما زالت أجهزة الأمن تفحص المشتبه فيهم للوصول إلى المتهم بذبح العجوز داخل شقتها.

وكان قد ورد بلاغ الي الجهات الأمنية، وعقب ورود البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مفتشي الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى مكان الواقعة، وبدأ فريق البحث في الانتشار فى مكان الحادث، وإجراء المعاينة، ومناقشة الشهود، وجيران الضحية.

واكتشفت القوات تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الجثة لسيدة عجوز تبلغ من العمر 74 سنة مقيمة بمفردها في شقة بالطابق الثاني، بعقار مكون من 5 طوابق، وذكرت المعاينة أيضا، أنَّ هناك آثار بعثرة في محتويات الشقة، ما يؤكد أن الجاني نشبت بينه وبين الضحية مشاجرة انتهت بجريمة القتل، والسرقة قد تكون هي دوافع الجريمة حتي الأن.

وبينت التحريات والتحقيقات التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى أن المجني عليها، مصابة بجرح قطعي في الرقبة، نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض "سكين أو مطواة"، وأن القاتل المجهول فر من مسرح الجريمة عقب ارتكابه للواقعة بدقائق.

وبالتزامن مع المعاينة، حضر فريق من النيابة العامة، وأجرى معاينة تصويرية لمكان الحادث، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

وعقب ذلك، كلف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق من مفتشي قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت قيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، لفحص علاقات المجني عليها وقاطني العقار، وبمناقشة شهود العيان، ومراجعة الكاميرات القريبة من مكان الواقعة لبيان عما إذا كان هناك شخص غريب دخل أو خرج من العقار في وقت معاصر للجريمة، ولا تزال قوات الأمن تبحث عن قاتل المجني عليها "الجدة عزيزة".

أما الجريمة الثالثة، فوقعت في شارع "معروف" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، حينما استغاث أحد الأشخاص، قائلا "الحقوني عم أنور واحد دبحه" وبهذه الاستغاثة امتلأت المنطقة بالمواطنين، وتوقفت حركة سير السيارات والجميع يسأل "عم أنور اللي عنده 80 سنة واحد دبحه؟".

وحضر فريق من ضباط المباحث قسم قصر النيل إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة المسن يرتدي ملابسه كاملة، وتبين من التحريات أن الضحية كان يقيم بمفرده داخل شقة صغيرة في شارع معرف بعدما توفت زوجته.

ووضع ضباط مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة خطة للبحث عن القاتل وبدأوا بالاستماع لأقوال شهود العيان للوصول إلى أسرة المجني عليه، واستمع المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم قصر النيل، إلى أحد الشهود، الذي قال الواد "حماصة" السايس قريبه، ورد آخر: "ده كان هنا الفجر ونازل يجري في الشارع".

وحددت الشرطة شخصية السايس، وتبين من خلال التحريات أنه وراء الجريمة وألقي القبض عليه وبمناقشته اعترف بارتكاب الجريمة وقرره انه تخلص من زوج خالته "عم أنور" لسرقة مبلغ مالي كان يحتفظ به، ودلت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى قضايا أخرى وأنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.