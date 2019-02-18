موسكو- سبوتنيك. وقال بن علوي، عقب مباحثاته مع نظيره الروسي بشأن دور روسيا في تسوية الأزمة السورية: "أنا أشكر سيرغي لافروف على اطلاعي على الوضع في سوريا، وحل المشكلات العديدة والجهود المبذولة لتجاوز هذه التعقيدات لإعادة سوريا إلى طبيعتها وإعادة كل النازحين السوريين إلى سوريا".
وأضاف: "إن تكاليف روسيا الاتحادية (وجهودها في التسوية السورية) لا بد أن تقدر وتشكر عليها".
وتتواصل الجهود الروسية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، حيث وفقا للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، يعود إلى سوريا يوميا ألف لاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العماني يثني على جهود روسيا لإعادة سوريا إلى طبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.