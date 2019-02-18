وزير الخارجية العماني يثني على جهود روسيا لإعادة سوريا إلى طبيعتها

موسكو- سبوتنيك. وقال بن علوي، عقب مباحثاته مع نظيره الروسي بشأن دور روسيا في تسوية الأزمة السورية: "أنا أشكر سيرغي لافروف على اطلاعي على الوضع في سوريا، وحل المشكلات العديدة والجهود المبذولة لتجاوز هذه التعقيدات لإعادة سوريا إلى طبيعتها وإعادة كل النازحين السوريين إلى سوريا".

وأضاف: "إن تكاليف روسيا الاتحادية (وجهودها في التسوية السورية) لا بد أن تقدر وتشكر عليها".

وتتواصل الجهود الروسية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، حيث وفقا للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، يعود إلى سوريا يوميا ألف لاجئ.