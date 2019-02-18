وزير الخارجية الليبي: نعول على الحل السياسي بنجاح المؤتمر الجامع

وأضاف سيالة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الخارجية الليبية تتابع كافة الترتيبات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وأن المساعي التي تبذل من أجل نجاح المؤتمر لا انعقاده فحسب، كما أن الجهات المعنية بطرابلس تسعى لتوفير المناخ الملائم لانعقاد المؤتمر.

وفيما يتعلق بمسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أوضح سيالة أنها لم تستأنف بعد، إلا أن الجميع يأمل في ذلك خلال الفترة المقبلة، وأن تواصل مصر جهودها التي تقوم بها في هذا الإطار.

وتابع أن ليبيا بحاجة إلى طريق الخلاص من الأزمات والمشاكل التي تواجهها، وأن الجميع يعول على أن الحل سيكون سياسيا.

وتابع سيالة قائلا: "نأمل أن تكف الجهات التي تتدخل في الشأن الليبي عن تدخلاتها وتترك المجال لليبيين لحل قضيتهم".

وفي تصريح سابق قال سيالة، إن ليبيا ترحب بأي جهات تعمل على رفع كفاءة القوات الأمنية الليبية.

ورد سيالة على سؤال لـ "سبوتنيك" بشأن مساعي الجانب الأمريكي بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الليبية قائلا: "إن الليبيين لن يرضوا بوجود قاعدة عسكرية في ليبيا، لكن هناك بعض الجهات تساعدنا في رفع قدرات القوات الليبية، ونرحب بأي جهة تساعدنا في رفع كفاءة الليبيين.