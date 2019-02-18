العراق.. إحالة 11 وزيرا سابقا إلى القضاء بتهم فساد

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
كشفت هيئة النزاهة العراقية، الإثنين، عن إحالة 11 وزيرا سابقا ومن بدرجته إلى القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عزت توفيق جعفر، رئيس الهيئة، أعلن خلاله التقرير السنوي لعمل الهيئة في 2018.
وقال جعفر إن "عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة خلال 2018 بلغ 12 ألفا و398 قضية أنجز منها 8 آلاف و938.
وأوضح أن 3 آلاف و70 متهما أحيلوا للقضاء خلال 2018، منهم 11 وزيرا، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
وهيئة النزاهة مستقلة مرتبطة بالبرلمان وتتولى التحقيق في الملفات التي يشوبها الفساد في الدوائر الرسمية.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
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