شاهد.. مراسم استقبال الأمير #محمد_بن_سلمان في مقر رئاسة الجمهورية الباكستانية

صحيفة الخليج الالكترونية وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ قليل إلى مقر رئاسة الجمهورية الباكستانية. ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، بعد قليل، برئيس الجمهورية الباكستانية الدكتور عارف الرحمن علوي لاستعراض علاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

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