شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 70 سلعة وارتفاع 88 أخرى في يناير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء، عن انخفاض أسعار 70 سلعة وخدمة مقابل ارتفاع نحو 88 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 160 سلعة موزعة على 5 مجموعات وهي: «السلع الغذائية» و«السلع غير الغذائية»، و«الخدمات» و«الأعلاف والحيوانات الحية» و«السلع الإنشائية».

وأظهرت البيانات الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر يناير الماضي ارتفاع أسعار 56 سلعة غذائية خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، تصدرها «البيض المحلي» بنسبة ارتفاع 22%، فيما انخفضت أسعار 30 سلعة أخرى، تصدرها «الخيار محلي» بنسبة 23%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار 9 سلع غير غذائية خلال شهر يناير الماضي وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، فيما انخفضت أسعار 6 سلع أخرى، وتصدر «مبيض الملابس – كلوركس» أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 6 %.

ولفتت إلى ارتفاع أسعار جميع الأعلاف والحيوانات الحية، تصدرها «غنم نعيمي» بنسبة 8%، فيما تراجعت أسعار 29 سلعة إنشائية بينما ارتفعت أسعار 8 سلع أخرى.