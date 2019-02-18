ما أسباب وأعراض سكري الحمل؟

قد تتعرض المرأة الحامل للإصابة بمرض سكري الحمل، بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم والكثير من العوامل المختلفة مثل السمنة المفرطة، أو لعوامل وراثية، أو ارتفاع ضغط الدم، وغيرها من العوامل، ويجب على المرأة قبل الحمل استشارة الطبيب لتجهيزها للحمل واتخاذ ما يلزم لوقايتها من السكري، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض سكري الحمل وطرق الوقاية منه، وفقا للعين الإخبارية

ما هو سكري الحمل؟ ما هي أسباب وأعراض سكري الحمل ؟

تصاب المرأة بسكري الحمل نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى المرأة خلال فترة الحمل، وترجع تلك المشكلة إلى عدم استجابة الأنسولين جيداً، وهذا يعمل على زيادة مستويات السكر في جسم المرأة الحامل.

أسباب سكري الحمل

ضعف مستويات الجلوكوز أثناء الحمل نتيجة للتغيرات الهرمونية.

إفراز المشيمة للهرمونات التي تعمل على توقف أداء هرمون الأنسولين في الدم خلال فترة الحمل، وبالتالي زيادة نسبة السكر في الدم، والإصابة بسكري الحمل.

زيادة الوزن.

زيادة نسبة السوائل حول الجنين في رحم المرأة الحامل.

وجود تاريخ عائلي لسكري الحمل.

التغذية غير الصحية خلال فترتي ما قبل وأثناء الحمل.

أعراض سكري الحمل

أعراض سكري الحمل

الشعور بالعطش الزائد عن اللزوم.

الشعور بالإرهاق الشديد والإعياء.

زيادة التبول وبالأخص في فترة الليل.

الإصابة بالالتهابات مثل التهابات البول، والتهابات الجلد، والتهابات المهبل، وغيرها.

الاضطرابات في الرؤية.

جفاف الفم.

الإصابة بجفاف الجلد.

مضاعفات سكري الحمل

مضاعفات سكري الحمل

إصابة الأم بالسكري من النوع الثاني.

ولادة الطفل بوزن زائد.

الإصابة بتسمم الحمل.

الولادة المبكرة.

الإصابة بالمشكلات في التنفس لدى الطفل.

إصابة الطفل بالأمراض الصحية المختلفة مثل أمراض القلب.

الشعور بالدوار والقيء المتكرر.

إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم.

طرق العلاج والوقاية

ما هي أسباب وأعراض سكري الحمل ؟

يمكن للمرأة الحامل أن تعالج من سكري الحمل، وتقي نفسها وجنينها من خطر الإصابة بسكري الحمل عن طريق اتباع بعض الخطوات المهمة، ومن أهمها ممارسة التمارين الرياضية يومياً، وأقلها رياضة المشي.

الحرص على تناول وجبات صغيرة مرة كل ساعتين تقريباً، وعدم الاعتماد على الوجبات الرئيسية فقط، فضلاً عن تجنب تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالسكريات، والأطعمة والمشروبات السكرية، وتجنب تناول الأطعمة المالحة بإفراط.

اتباع النظام الغذائي الصحي السليم، وتناول الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

تجنب التدخين، وتناول الحلويات، مع السيطرة على الوزن، والحفاظ على الوزن المثالي، وتناول البسكويت المملح عند الشعور بدوار الحمل أو الغثيان، مع تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والحبوب الكاملة، ومراعاة تناول كمية كبيرة من الماء خلال اليوم على ألا تقل عن 8 أكواب يومياً.