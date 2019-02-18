بعد ردِّ ولي العهد المتداول .. "خان": فاز "محمد بن سلمان" بقلوب الباكستانيين

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غرَّد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ على "تويتر"، قبل قليل، تفاعلاً مع ردِّ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على طلبه بخصوص العمالة الباكستانية في المملكة، الذي نال الإعجاب وجرى تداوله.
وقال "خان"؛ في تغريدته: "فاز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بقلوب الشعب الباكستاني عندما قال: اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية، رداً على طلبٍ مني بشأن العمال الباكستانيين البالغين 2.5 مليون في المملكة العربية السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ردِّ ولي العهد المتداول .. "خان": فاز "محمد بن سلمان" بقلوب الباكستانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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