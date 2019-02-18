إسلام آباد: ولى العهد السعودى أمر بإطلاق سراح 2107 سجين باكستانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الإعلام الباكستانى شودرى فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أمر بإطلاق سراح نحو 2107 سجين باكستانى من السجون السعودية.
وقال حسين وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أنه "بناءً على طلب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أصدر سمو ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان توجيهاته بإطلاق سراح نحو 107ر2 سجين باكستانى من السجون السعودية فورًا".
وبدأ ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، زيارة إلى إسلام أباد، لإجراء مباحثات مع الرئيس الباكستانى عارف علوى، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، تتركز حول العلاقات الثنائية.
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