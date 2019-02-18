شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النزاهة العراقية: 11 وزيرا أحيلوا إلى القضاء خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، إحالة 11 وزيراً ومن بدرجته إلى القضاء و156 من ذوى الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجاتهم إلى القضاء خلال العام الماضى 2018.

وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية عزت توفيق جعفر- فى مؤتمر صحفى عقده للإعلان عن تقرير الهيئة السنوى لعام 2018، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- "إنه تمت إحالة 3070 متهما إلى القضاء خلال العام الماضى ".

وأضاف أن عدد الوزراء ومن بدرجاتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ 11 وزيرا ومن بدرجته، صدر بحقهم 22 قرارا بالاحالة، و156 من ذوى الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجاتهم، صدر بحقهم 224 قراراٌ بالإحالة.

وأشار إلى تنفيذ 441 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين الذين تم ضبطهم فى تلك العمليات بلغ 464 متهما، مضيفا أن المبالغ التى تم ضبطها فى تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقى، ما يعادل 4ر133 مليون دولار أمريكى.