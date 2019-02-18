أنور قرقاش: محاولة قطر شق الصف العربى عبر الأخبار الكاذبة لن تجدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات، أنور قرقاش، أن تخبط الدوحة مستمر، وأن محاولتها شق صف الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) عبر الأخبار الكاذبة لا ينفع.
وقال قرقاش- على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- "إن الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة فى أزمة، من خلال الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة ".
وأضاف: "إن تخبط الدوحة المستمر، فى محاولة لشق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئى لهذه الدول وعلى رأسها الرياض "، داعيا إلى تخلى الدوحة عن نرجسيتها والبحث عن حلول واضحة للأزمة.
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