توجيه عاجل من محمد بن سلمان بشأن الرجل الذي أنقذ 14 سعوديا من الموت

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى باكستان، بتشييد مركز صحي في إقليم خیبر بختونخوا شمال غربي باكستان ليحمل اسم فرمان علي خان". وأضافت الوكالة الرسمية أن "تشييد المركز يأتي تأكيدا على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات".

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وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009، شهدت مدينة جدة السعودية فيضانات وسيولا قوية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وخسائر مادية فادحة قبل يومين من عيد الأضحى المبارك وتزامن ذلك مع وجود علي خان الذي أنقذ 14 شخصا من الغرق الذي راح هو ضحيته في سبيل الآخرين.

وحظي علي خان بتكريم كبير في السعودية ومنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كما تم تسمية أحد شوارع جدة باسمه.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه العهد في 2017.

وقال ابن سلمان إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان. وأضاف أن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وتابع: "سيكون هناك مئة مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال". واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".