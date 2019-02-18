حزب عراقي يطالب بتخصيص منصب محافظ كركوك للتركمان

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

طالب حزب الحركة القومية التركمانية في العراق تخصيص منصب محافظ كركوك شمالي البلاد للمكون التركماني.

جاء ذلك في بيان نشره الحزب مساء الأحد عقب اجتماعه بممثلي أحزاب وحركات تركمانية في مقر الحزب بكركوك.

وتضمن البيان الذي اطلعت الخليج 365 على نسخة منه عدة مطالب حول كركوك، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية التي تشهدها المحافظة.



وقال الحزب: "نظرا للتطورات السياسية الأخيرة في محافظة كركوك، اجتمعت الأحزاب السياسية التركمانية والحركات الوطنية مع أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس المحافظة عن المكون التركماني في مقر الحركة القومية".



وأضاف أن "المجتمعين طالبوا أن يكون منصب المحافظ للمكون التركماني من أجل خلق الاستقرار السياسي والأمني في كركوك".



وأشار الحزب الذي يمتلك 3 مقاعد بالبرلمان (329) إلى "ضرورة بقاء الملف الأمني تحت إدارة الحكومة الاتحادية، ومشاركة المكون التركماني في إدارته".



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وحسب البيان، "تم التأكيد على عدم عقد أية جلسات لمجلس المحافظة خارج مبنى محافظة كركوك دون إرادة المكون التركماني".



وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، ويقطنها خليط قومي من التركمان والأكراد والعرب.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، فرضّت القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك بعد أن كانت خاضعة لقوات إقليم الشمال "البيشمركة" عقب استفتاء انفصال الإقليم الباطل، ومنذ ذلك الحين تتولى بغداد إدارة الملف الأمني في كركوك.

وقبل ذلك كانت قوات الجيش العراقي والبيشمركة تدير أمن المحافظة بصورة مشتركة.



ومؤخرا، بدأت وحدات من الجيش العراقي إعادة الانتشار في محافظة كركوك، تنفيذا لقرار حكومي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بانسحاب قوات مكافحة الإرهاب (النخبة) من المدينة.

وخلال الشهور الماضية، بدأت العلاقات بين الجانبين (الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال) في التحسن تدريجياً، وشرعا التنسيق لتغطية الفراغات الأمنية.



والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال فضلا عن قضاء تلعفر غرب الموصل. ولهم 10 مقاعد نيابية من مختلف المحافظات والقوائم في البرلمان العراقي.