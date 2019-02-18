قوات خاصة تركية تدمر موقعا لوجستيا لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365 تمكنت القوات الخاصة التركية، الأحد، من تدمير موقع لوجستي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة "هاكورك" شمالي العراق. وقالت مصادر عسكرية، للأناضول، إن القوات الخاصة التركية نفّذت عملية برية في "هاكروك" بعد رصد موقع يستخدمه إرهابيو "بي كا كا" بشكل مكثف. Advertisements وأوضحت المصادر أن القوات المشاركة في العملية دمّرت الموقع مع المعدات اللوجستية التي كانت بداخله. وفي تسجيلات التقطتها القوات التركية خلال العملية يظهر الموقع على شكل مغارة طويلة يمر بداخلها جدول مائي. وتوجد في المغارة معدات يستخدمها الإرهابيون، إلى جانب مرحاض ومطبخ.

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