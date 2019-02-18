شاهد.. امرأة تترك طفلة «حديثة الولادة» على باب مسجد في #جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
عثر مواطن صباح أمس الأحد على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملفوفة بقطعة قماش وملقاة على مدخل أحد المساجد بحي الجامعة بمحافظة جدة.
وبعد الكشف عليها من قِبل الهلال الأحمر اتضح أنها طفلة حديثة الولادة، وعلى قيد الحياة وتم نقلها إلى مستشفى شرق جدة.
ووثقت كاميرات المراقبة مقطع فيديو من خارج أحد المساجد بحي الجامعة بمحافظة جدة يكشف قدوم امرأة ملثمة قبل وقت صلاة الفجر وتحمل قطعة قماش وسارت بها حتى وصلت إلى مدخل المسجد ووضعتها ثم فرت مسرعة من الموقع.
وعند حضور جماعة المسجد عثروا على الطفلة حديثة الولادة وهي تبكي وأبلغوا الجهات الأمنية.
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