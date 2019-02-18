وزير_الإعلام يكشف حقيقة رغبة #ولي_العهد في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف وزير الإعلام تركي الشبانه في تغريدة له أن الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تمامًا.
وأوضح وزير الإعلام حقيقة الأمر بأن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استتثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة.
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