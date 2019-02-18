السعودية_للكهرباء توضح حقيقة الإعفاءات على المستحقات

صحيفة الخليج الالكترونية نفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن الحوافز والإعفاءات على المستحقات. وقالت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نعمل مع الجهات المختصة لتطوير الخدمات والتسهيلات على المشتركين”. وأضافت الشركة السعودية للكهرباء أن معلومة الحوافز والإعفاءات على المستحقات غير صحيحة.

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