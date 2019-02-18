واشنطن: سنواصل مساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة #المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد مسؤول عسكري أمريكي في أبوظبي أمس (الأحد)، أن القوات الأمريكية ستواصل مساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ومواجهة تنظيم القاعدة.
وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس: «نواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية».
وبجسب”عكاظ” فقد أكد المسؤل الأمريكي، على هامش مشاركته في معرض «آيدكس» الدفاعي في العاصمة الإماراتية: «نواصل التركيز على هزيمة القاعدة وتنظيم داعش، ولا نزال على أتم الجاهزية للقيام بما يلزم في هذا الصدد». وتابع المسؤول العسكري: «في الوقت الذي نعيد فيه تموضعنا، نواصل مهمتنا في تحييد تنظيم داعش والعمل مع شركائنا في المنطقة لإنجاز ذلك».
وقال: «نجري انسحابا من سورية لكنني على ثقة بأننا سنبقى في وضع يسمح لنا بمواصلة الحرب على تنظيم داعش».
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