شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف الصور الأولى لهاتف «أبل» القابل للطي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير جديد عن أن شركة أبل تخطط للكشف عن هاتفها القابل للطي خلال عام 2020، إلا أن أحد التقارير كشفت اليوم عن أحدث التسريبات لبراءة اختراع سجلت مؤخراً من شركة أبل في أكثر من تصميم جديد لهاتف قابل للطي.

ووفقاً لما نشره موقع GSM الهندي، فرغم أنه يستعد العديد من عمالة التكنولوجيا الكشف عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي المقرر إطلاقها في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد قبل نهاية هذا الشهر في برشلونة، إلا أن أبل ما زالت تضع المخططات الأولى لتصميم إصدارها المقرر إطلاقه في 2020.

فيما أوضحت براءة اختراع أبل اللمحات الأولى لتصميم أبل للهاتف القابل للطي، والذي سجل في 2011، وتم تحديثه في 2016 من جديد، حيث يتميز تصميم أبل بنظام ميكانيكي لفتح وإغلاق شاشة الهاتف، كما يأتي تصميم آخر بوحدتين تربط بينها فواصل وهو أبسط تصميم بين براءات اختراع أبل.

كذلك يأتي تصميم آخر في براءات اختراع أبل بشاشة يمكن طيها بشكل كامل لإغلاق الهاتف، بينما ترتكز المخططات الأخرى على رؤية أبل لحجم وسماكة الهاتف القابل للطي، حيث من المتوقع أن يختلف حجم الجهاز وفقاً للمواد المستخدمة في تصنيع الهاتف.