نقلة نوعية في علاج السكري

نجح باحثون من جامعة جنيف السويسرية في إنتاج الأنسولين عبر خلايا أخرى غير تلك التي تنتجه، وذلك في محاولة لتقديم علاج حاسم لمرض السكري، يحد من معاناة المرضى بسبب استخدام حقن الأنسولين بشكل متكرر.
ويُصنع الأنسولين في خلايا "بيتا" التي تقوم بضخه في مجرى الدم، لكن الباحثين تمكنوا في الدراسة المنشورة بدورية "نيتشر" من إعادة برمجة خلايا "ألفا " و"جاما" التي توجد أيضاً في البنكرياس لتقوم بهذه الوظيفة، وفقا للعين الإخبارية .
وحصل الباحثون على خلايا "ألفا" و"جاما" من متبرعين مصابين بالمرض، ثم أعادوا برمجتها وزرعها في فئران التجارب، وبعد 4 أسابيع لاحظوا استجابة الفئران المصابة بالمرض، إذ ضخت تلك الخلايا الأنسولين بالنسب المطلوبة لمدة وصلت إلى 6 أشهر بعد الزرع.
وبحسب الدراسة، يتم استخراج الخلايا من النوعين "جاما" و"ألفا" من بنكرياس المريض، ثم تعديلها وراثياً لإكسابها القدرة على إنتاج الأنسولين، عبر إضافة عوامل نسخ الأنسولين الموجودة في الخلايا من النوع "بيتا".
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