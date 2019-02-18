ما هي أسباب الصداع المستمر؟

قال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس إن الصداع المستمر قد يرجع إلى نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم، وهي المغنيسيوم، وفيتامين B2، ريبوفلافين، والأحماض الدهنية أوميغا 3.

وأوضح زايتس أن المصادر الغذائية للمغنيسيوم تتمثل في الخضروات الورقية الخضراء، والمكسرات، والبذور، والفاصولياء، في حين يوجد فيتامين B2 في البروكلي، واللوز، والبيض، وكبد الحيوانات.

أما الأحماض الدهنية أوميغا 3 فتتمثل مصادرها الغذائية في الجوز، عين الجمل، وأسماك السلمون والسردين.

وأشار زايتس إلى أن الصداع قد يرجع إلى التغذية الخاطئة، أي الإكثار من الأغذية المحتوية على السكر والدقيق الأبيض، التي تتسبب في ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم بسرعة، ما يتسبب في الشعور بالصداع والدوار، وضعف التركيز.