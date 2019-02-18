شركة صينية تطور 5 هواتف قابلة للطي

طورت شركة تي سي إل "TCL" الصينية 5 نسخ من الهواتف القابلة للطي، في تحد قوي لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة في صناعة الهواتف القابلة للطي، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر موقع engadget.com المهتم بالتكنولوجيا، أن الشركة الصينية ستطرح 4 نماذج مختلفة من الهواتف القابلة للطي أفقيا أو عموديا وللداخل والخارج بداية من عام 2020.

وأوضح الموقع أن يكون النموذج الخامس في سلسة هواتف الشركة القابلة للطي سيكون الأبرز؛ إذ يتحول بعد طيه إلى سوار مشابه للساعات الذكية يرتدى حول المعصم.

وحتى الآن لم تصدر تي سي إل "TCL" الصينية أي بيانات توضيحية عن موعد طرح نماذج هواتفها المستقبلية القابلة للطي في الأسواق العالمية، كما لا يزال أسعار الهواتف طي الكتمان.