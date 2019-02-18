شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الباكستانى يؤكد أهمية العلاقات بين بلاده والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الباكستانى، شاه محمود قريشى أهمية العلاقات بين بلاده والسعودية التى تعززها الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الباكستانى فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية اليوم الاثنين "نحن نقدر العلاقات الطيبة التى تجمعنا بالسعودية"، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات بشأن كشمير مع مسؤولين سعوديين خلال زيارته إلى نيويورك فى سبتمبر الماضى.

وتوقع قريشى أن تكون زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى باكستان بداية التعاون الوثيق بين البلدين، معربا عن سعادته بالاستثمار السعودى فى بلاده.

وكان ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان قد وصل أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد فى زيارة رسمية، تستمر لمدة يومين.