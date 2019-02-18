أمنية عمران خان التي لم تتحقق بشأن ولي العهد السعودي

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وقال عمران خان، إنه تمنى أن تطول زيارة ولي العهد السعودي: "كنا نتمنى إقامة أطول"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
© AFP 2018 / Mohammed Al-Shaikh
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان.
وأضاف ابن سلمان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، أن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.
وأكد محمد بن سلمان: "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة".
وأشار ولي العهد إلى توقعه أن:"يكون هناك 100 مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال".
واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".
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