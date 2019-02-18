شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يطالب برفع نسبة إسهام أرباب العمل في توفير مساكن للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الكاتب سليمان الروشيد أنه من الأهمية بمكان رفع نسبة إسهام أرباب العمل في توفير مساكن للمواطنين من منتسبيهم وجعل ذلك من بين برامج الإسكان التي يتم تبنيها، والعمل على تهيئة الظروف لنجاحها، سواء بدعم القروض التي يتم الحصول عليها لإقامة هذه المشروعات للإسكان، أو توفير الأراضي الحكومية المناسبة وتأجيرها لهم على المدى الطويل.

وأشار الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض” إلى أن استقطاب أرباب العمل وتشجيعهم على أداء هذه المهمة في قطاع الإسكان له جوانب إيجابية عديدة، من أهمها وأبرزها زيادة معدل العرض من المساكن الذي يمثل العامل الأهم في إيجاد التوازن مع معدل الطلب في سوق الإسكان.

وأضاف قائلا: (وبالتالي فإن ما سبق يساعد على تهيئة مناخ الاستقرار لأسعار الوحدات السكنية، إلى جانب توفير بيئة سكنية متكاملة في مرافقها وخدماتها بل وتميز بيئتها الاجتماعية، خاصة في مشروعات الإسكان العائدة لبعض القطاعات الحكومية أو الشركات الكبرى التي تحرص على أن تحقيق جو الاستقرار لمنتسبيها، مما يشجع بالتالي على التوسع في مثل هذا النوع من المشروعات للإسكان ويقلل من التطوير الفردي للمساكن).

وتابع (هذا بخلاف ما تسهم مثل هذه المشروعات للإسكان من تقليل الضغط على حركة النقل في المدينة، خاصة إذا كان مقر السكن والعمل في نطاق واحد، ناهيك عما يكون له توفير مساكن من أرباب العمل لموظفيهم من تعزيز للانتماء والاستقرار الوظيفي للعاملين لديهم نتيجة توفير البيئة السكنية المناسبة لهم ولأسرهم، وتقوية الروابط الاجتماعية بين منتسبي الجهاز الواحد، والتقليل من تكاليف وعناء الرحلة اليومية لمقر العمل).