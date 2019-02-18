75 دولة تشارك بمعرض "دوفات 2019" في الإمارات

تنطلق فعاليات الدورة الـ24 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2019"، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير/شباط الجاري، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي، وفقا للعين الإخبارية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث هذا العام أكثر من 27 ألفا و500 زائر ومشارك من 75 دولة، إلى جانب 130 متحدثا من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات واستشاريين ورؤساء جمعيات صيدلانية ومختصين في مجال صناعة الأدوية والصيدلة من داخل الدولة وخارجها.

ويحظى المشاركون بفرصة الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات الذكية في مجال الطب والصيدلة، من خلال 22 ورشة عمل و143 محاضرة و700 ملصق تعليمي.

فيما قال الدكتور علي السيد حسين، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض "دوفات"، إن قطاع المنتجات الدوائية يشهد نموا ملحوظا في الإمارات نتيجة للتطورات المتلاحقة في هذا المجال، وسبل تقديم العلاج والتكنولوجيات الجديدة المستخدمة في القطاع، فضلا عن حجم الإنفاق المتزايد في مجال الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه "في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، أصبحت الشركات العاملة في مجالات الصيدلة والدواء تبحث عن حلول ومنتجات وخدمات أكثر تقدما وابتكارا لتلبية احتياجات السوق المتغيرة".