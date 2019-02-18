سامسونج تستعد لإطلاق جهازها اللوحي "تاب إس 5 إي"

تعتزم شركة ساموسونج Samsung الكورية الجنوبية إطلاق جهازها اللوحي الجديد تاب إس 5 إي- Tab S5e، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب ما ذكره موقع extremetech.

ويتميز جهاز "تاب إس 5 إي" ببعض التحسينات مقارنة بالنسخة السابقة "تاب إس 4 إي" - Tab S4e، ومن أهمها تزويده بشاشة من طراز أوليد OLED، قياس 10.5 بوصة، بجانب رفع جودة الصوت ودرجة نقائه، بسبب احتواء الجهاز على 4 سماعات تدعم نظام دولبي أتموس "Dolby Atmos" الصوتي.

ولن يحتوي جهاز سامسونج اللوحي الجديد على فتحة لسماعة الرأس، ليكون على المستخدمين الاستعانة بمحول Type-C to 3.5mm لتوصيل سماعات الرأس بشكل سلكي في حال عدم تفضيل استخدام سماعات البلوتوث اللاسلكية.

كما ستعتمد أجهزة "تاب إس 5 إي" على معالجات كوالكوم "Qualcomm" من طراز Snapdragon 670 المتطور، والذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة من نوع Kryo 360.

وستدعم أجهزة "تاب إس 5 إي" نظام تشغيل أندرويد باي 9 "Android 9 Pie"، كما ستحتوي على ذاكرة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جبجا بايت، وبطارية رائعة تقدر سعتها بنحو 7.040 مللي أمبير في الساعة.

وسيكون بإمكان مستخدمي أجهزة "تاب إس 5 إي" توصيل أجهزتهم اللوحية بجهاز الكمبيوتر لمزيد من المرونة في إنجاز المهام، وذلك من خلال خاصية ديكس "DeX" التي سيحتوي عليها جهاز سامسونج اللوحي المنتظر.