قرد يخطف رضيعا في الهند.. ماذا حدث؟

خطف قرد في ولاية هاريانا الهندية طفلاً في الثانية من عمره، ورفض الإفراج عنه أو حتى الابتعاد عنه رغم توسل والدة الطفل.

وأظهر فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على قناتها بموقع "يوتيوب"، كيف احتضن القرد الطفل وربت على رأسه.

كما أظهر الفيديو اقتراب امرأة من القرد والطفل وأمسكت بيد الأخير قائلة: "من أين أخذت الطفل؟ دعني أصطحبه إلى المنزل"، لكن القرد رفض طلب المرأة وتمسك بالطفل أكثر وضمه إلى صدره، وتكرر المشهد عدة مرات.

ولم يظهر القرد أي مظاهر عدائية تجاه الطفل، لكنه رفض السماح له بالمغادرة.

وصورت الحادث شاهدة عيان تحسباً لما يمكن أن يحصل للطفل لاحقاً، لكن مصير الطفل بقي مجهولاً ولم يظهر أي خبر أو فيديو آخر يبين نهاية الحادثة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه الولاية شهدت منذ فترة قريبة حادثة مماثلة لقرد قفز إلى منزل وأمسك بطفل صغير وجثم فوقه، لكن والدي الطفل تمكنا حينها من إنقاذه.