المجدلاني: لن نستلم أية أموال ناقصة من إسرائيل وسنلجأ للمحاكم الدولية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد المجدلاني، الأحد، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل، في رد فعل أولي على قرار الأخيرة خصم جزء من العائدات الضريبية الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، تخصصها السلطة الفلسطينية رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وأضاف المجدلاني للأناضول "هذا شكل من أشكال القرصنة والبلطجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية".

ولفت إلى أن الإجراء "امتداد لسياسة الضغط والابتزاز الإسرائيلية والأمريكية التي تمارس على القيادة الفلسطينية".

وقال "هذا القرار لن نقبله، ولن نتعاطى معه".

وأشار إلى أنه مخالف لكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر أن القيادة الفلسطينية ستلجئ إلى "كل الوسائل والأشكال لرفض القرار، ولن تقبل استلام أية أموال ناقصة، كإجراء أولي".

وقال "من المؤكد سنلجأ إلى المحاكم الدولية بهذا الشأن".

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.