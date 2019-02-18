تعليق_الدراسة في عدد من المدارس بعسير قبل بدء الدوام

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صحيفة الخليج الالكترونية
علقت الإدارة العامة للتعليم في عسير الدراسة قبل بدء الدوام اليوم؛ نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة في بيان لها، إنه بناء على التنبيه المتقدم لحالة الطقس وتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس تعلق الدراسة ليوم الاثنين 13 / 6 / 1440 هـ للمدارس الواقعة في نطاق التنبيه.
وتسبب تعليق الدراسة قبل بدء الدوام في استياء أولياء الأمور، الذين فوجئوا بتعليق الدراسة، حيث لم يعلم البعض عن تعليق الدراسة إلى بعد وصولهم للمدارس.
وطالبوا إدارة التعليم بمزيد من الشفافية والوضوح فيما يخص تعليق الدراسة لاسيما وأن تعليق الدراسة قبل بدء الدوام ليس للمرة الأولى بل تكررت عدة مرات مما يتطلب من إدارة التعليم مزيداً من سرعة إتخاذ القرار وعدم المجازفة بسلامة الطلبة.
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