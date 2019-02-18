الداخلية: لا يوجد حسابات لمسؤولي الوزارة على مواقع التواصل

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفى مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، وجود حساب لنائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود على موقع “تويتر”، مؤكداً أن الحساب مزور ولا يخصه.
وأوضح الشلهوب أنه لا توجد أي حسابات شخصية لنائب وزير الداخلية، أو أي من المسؤولين بالوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن المعلومات ذات الصلة بوزارة الداخلية يتم نشرها عبر وكالة الأنباء السعودية والبوابة الرقمية للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تصريحات المسؤولين والمتحدثين الرسميين لها بوسائل الإعلام.
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