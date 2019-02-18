شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. مواطن يوضح التأثير السلبي للألعاب الإلكترونية على ابنه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث مواطن عن مدى التأثير السلبي لتعلق نجله بالألعاب الإلكترونية، وتسببها في إصابته بالعصبية وتراجع مستواه التعليمي.

وقال المواطن باسم الجيزاني في مداخلة مع برنامج “تم” على القناة السعودية، إن مداومة نجله الذي يدرس في الصف الأول الابتدائي على لعب بعض الألعاب الألكترونية مثل السيارات وألعاب السرعة أثر على تفكيره وتركيزه، مشيراً إلى أن عقله تشتت وأصيب بفرط في الحركة وعصبية.

وأضاف الجيزاني أنه اضطر إلى نقل ابنه إلى مستشفى أطفال لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن حالته تحسنت كثيراً واتضح ذلك بعد تحسن درجات الاختبارات التي يجريها له، حيث ارتفعت من 50 درجة إلى 80 بعد 7 شهور من خضوعه للعلاج، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه أبعده بشكل تام عن التعامل مع الجوالات.