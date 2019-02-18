الان تتابع إيران تمنع مواطنيها من مشاهدة مباراة في البوندسليغا بسبب «أنثى» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

لم يتمكن محبو الدوري الألماني في إيران، من متابعة مباراة البطل بايرن ميونخ بعد قرار التلفزيون إلغاء بث اللقاء لأنه أقيم بإدارة تحكيمية لإمرأة.

ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية، فإن قناة إيريب الإيرانية التابعة للحكومة، قررت عدم بث مواجهة بايرن ميونخ وأوغسبرغ في الدوري الألماني، بعد أن كان مقرراً نقلها وفقاً لجدول برامج القناة.

وجاء قرار التلفزيون الإيراني بعد أن اكتشف المسؤولون أن حكم اللقاء هي الألمانية بيبيانا شتاينهاوس المرأة الوحيدة التي تحكم في الـ”بوندسليغا”.

وأصبحت شتاينهاوس (39 عاماً) أول إمرأة تدير لقاء في دوري الدرجة الأولى بألمانيا في سبتمبر 2017 ومنذ ذلك الحين، قادت عدداً من مباريات البطولة، ولاقى أداؤها ردود فعل إيجابية من خبراء كرة القدم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطبق فيها الحكومة الإيرانية شروطاً متشددة في بث الأحداث الرياضية، إذ سبق للتلفزيون تجاهل نقل فعاليات رياضية نسائية، كما قام بتغيير شعارات بعض الأندية الأوروبية ذات الرموز المرفوضة، بحسب سكاي نيوز عربية.