الوحدة يتصدر اللعب النظيف في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين

ابها

يتصدر فريق الوحدة لكرة القدم قائمة اللعب النظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 20 جولة في المسابقة، حيث حصل لاعبوه على 27 بطاقة صفراء فقط، كما أنه يعد الفريق الأوحد في المسابقة الذي لم يتحصل لاعبوه على بطاقات حمراء سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأخرج طاقم حكام مباريات الـ 160 مباراة في الـ 20 جولة الماضية في المسابقة 43 بطاقة حمراء (22 مباشرة، و21 غير مباشرة)، و593 بطاقة صفراء وفقا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين (www. spl.com.sa).

ويعد الشباب أكثر فرق المسابقة حصولا على البطاقات الحمراء المباشرة بواقع أربع بطاقات، إضافة إلى بطاقة حمراء خامسة غير مباشرة (أصفر مرتين)، فيما يعد الفيحاء أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراء غير مباشرة بواقع ست بطاقات، ولم يحصل لاعبوه على أي بطاقة حمراء مباشرة، يليه الهلال بواقع خمس بطاقات حمراء، منها ثلاث بطاقات غير مباشرة، ثم التعاون بثلاث بطاقات حمراء غير مباشرة فقط.

Advertisements

وحصلت أندية الاتفاق، الأهلي، القادسية، الرائد، الفيصلي، وأحد على بطاقتين حمراوين مباشرة، وأندية النصر، الاتحاد، الفتح، والباطن على بطاقة حمراء مباشرة، فيما خرجت البطاقة الحمراء غير المباشرة مرة واحدة لأندية النصر، الشباب، الاتحاد، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الفيصلي، الحزم، وأحد.

وعلى صعيد البطاقات الصفراء، يقف الاتفاق أولاً في القائمة بأكثر عدد بطاقات صفراء بواقع 52 بطاقة، ثم الاتحاد (43 بطاقة)، أحد (42 بطاقة)، الشباب (41 بطاقة)، القادسية والحزم (39 بطاقة)، الفتح (38 بطاقة)، التعاون (37 بطاقة)، الهلال والباطن والفيحاء (35 بطاقة)، الفيصلي (34 بطاقة)، الأهلي والرائد (33 بطاقة)، النصر (30 بطاقة)، والوحدة (27 بطاقة).

وعلى مستوى اللاعبين، يعتبر التشيلي باولو دياز لاعب فريق الأهلي الوحيد بين جميع لاعبي أندية المسابقة الذي حصل على كل أنواع البطاقات خمس مرات، إذ تحصل على ثلاث بطاقات صفراء، وواحدة حمراء مباشرة، فيما يعد عمر محمد لاعب فريق أحد أكثر لاعب حصل على عدد كروت ملونة، حيث حصل على ست بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، ثم الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب (4 أصفر، وحمراء)، ثم لاعب الاتحاد عمر المزيعل (4 صفراء، وحمراء غير مباشرة).

فيما يعد المصري حسين السيد لاعب الاتفاق أكثر لاعب حصل على بطاقات صفراء بواقع 7 بطاقات صفراء بدون أن يحصل على أي حمراء.