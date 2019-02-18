شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردنى يبحث مع السفير السعودى العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز ، امس الأحد ، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين بحثا أيضا قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأوضاع الراهنة في المنطقة.

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