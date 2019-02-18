اليمن... مقتل 20 من "أنصار الله" بغارات لطيران التحالف

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "طيران التحالف شن عدة غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي في وادي مور وبلاد ذو نحزة شرق العبيسة في مديرية كُشر، أسفرت عن مصرع أكثر من عشرين عنصراً وجرح آخرين، وتدمير طقم عسكري وعربة".

وأضاف أن "الغارات تزامنت مع صد مقاومة بني ريبان بقيادة الشيخ علي بن يحيى ريبان، هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثي على منطقة درب المرو في مديرية كشر، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وذكر أن "مواجهات لاتزال مستمرة في موقعي قريات والطواية، في ظل توافد قبائل حجور من مديريات كُشر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام في حجة".

وبحسب موقع الجيش، "دفعت المليشيا (الحوثيين) بتعزيزات كبيرة إلى وادي المسيال التابع لعزلة بني دواء في مديرية وشحة، تتواجد فيه دبابات ومدرعات وراجمات الصواريخ تتمركز على جبل المشبه وجبال بني شهر".

Advertisements

وأشار إلى "تكثيف المليشيا قصفها بقذائف الهاون على قرى الشعاثمة وبني رسام من مواقع تمركزها في سوق دوبع جنوب مديرية كُشر".

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.