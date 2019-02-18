انت الان تتابع وزير خارجية قطر: مستعدون لحل الأزمة مع دول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، أن بلاده ليس لديها أي مانع من بذل أي جهود لحل الأزمة مع الرباعي العربي الذي يضم الدول الخليجية الثلاث المقاطعة وهما السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الدوحة تدعو دائما للجلوس إلى طاولة الحوار، إذ خلال كلمة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم الأحد، إن «قطر ليس عندها أي مانع من أي جهود لحل الأزمة الخليجية»، مضيفا «طالما نادت دول مجلس التعاون الخليجي للجلوس حول طاولة الحوار لحل هذه الأزمة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وتعصف بالمنطقة منذ يونيو 2017، أكبر أزمة شهدها الخليج العربي منذ عقود، حين فرضت أربع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر» مقاطعة برية وجوية وبحرية على قطر منذ يونيو 2017، متهمة إياها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة. اقرأ أيضًا: تعرف على شروط الرباعي العربي لعودة العلاقات مع قطر جدير

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